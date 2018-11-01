Роскосмос показал видео аварии "Союз МС-10" с бортовой камеры

Комиссия по расследованию аварийного запуска ракетоносителя с двумя астронавтами назвала причину случившегося.

11 октября произошла серьезная авария при запуске "Союз" на орбиту с двумя космонавтами на борту, которые должны были прибыть для работы на МКС. Для расследования причин аварии была создана комиссия, которая назвала причину.

Нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. Во время полета ракеты "Союз" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты. Это и стало причиной аварии. Датчик ракеты был сломан при сборке на Байконуре. При пуске ракеты боковой блок ударил по центральному и вскрыл бак горючего.

Комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет. Все этапы сборки и разборки будут дополнительно фиксировать на фото и видео.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Барселоны, где паром с 400 пассажирами протаранил и уронил портовый кран, что вызвало пожар и разлив химических веществ.

Видео: Roscosmos Media