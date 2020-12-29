  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах
Сегодня, 14:53
123
matveyvn

Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах

0 0

"ВКонтакте" удалили 50% незаконной информации, Instagram - 17%.

Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах. Об этом рассказывают в пресс-службе ведомства.

К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации.

цитата из сообщения пресс-службы Роскомнадзора

Отмечается, что "ВКонтакте" удалили 50% незаконной информации, Instagram - 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов.

Ранее мы писали, что интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах, несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью — особенно в условиях пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com

 

Теги: митинги, роскомнадзор, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии