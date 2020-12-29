Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах. Об этом рассказывают в пресс-службе ведомства.
К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации.
цитата из сообщения пресс-службы Роскомнадзора
Отмечается, что "ВКонтакте" удалили 50% незаконной информации, Instagram - 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов.
Ранее мы писали, что интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах, несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью — особенно в условиях пандемии коронавируса.
Фото: pixabay.com
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