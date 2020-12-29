РКН считает, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью.

Интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах, несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации. цитата из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора

Отмечается, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью — особенно в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января.

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