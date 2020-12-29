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Интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах
Сегодня, 16:25
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matveyvn

Интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах

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РКН считает, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью.

Интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах, несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации.

цитата из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора

Отмечается, что участие в подобных мероприятиях может причинить вред жизни и здоровью — особенно в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января.

Фото: pixabay.com

Теги: протесты, роскомнадзор, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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