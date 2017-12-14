Роскомнадзор проверяет популярное шпионское приложение GetContact

Захватившее россиян приложение опасно.

Приложение для мобильных телефонов GetContact на пике популярности: в App Store на первом месте, в Google Play приложение скачали миллионы раз.

Приложение создано изначально для того, чтобы знать, кто звонит с неизвестных номеров и для блокировки спама.

Но пользователей заинтересовала совсем другая, побочная, функция приложения. Якобы можно узнать, как ты записан в адресной книге у других лиц. Но как показал опыт, не всегда это работает. В отзывах к приложению большинство отзывов отрицательных.

Но люди, не всегда читают отзывы и моментально ставят везде "галочки", чтобы быстрее установить заманчивое приложение. А приложение не много ни мало просит доступ ко всем вашим контактам и заносит их в свою базу.

Удалить из базы, и то с трудом, можно только свой номер. Разработчики убрали функцию "удалить аккаунт" с главной страницы настроек и переместили его в подменю "о GetContact". После того, как пользователь удалит аккаунт в приложении, ему нужно зайти на официальный сайт приложения и там подать заявку для "стирания" вашего номера из базы. Разработчик обещает убрать номер из базы в течении 24 часов. Остальные контакты из вашей адресной книги останутся в базе.

Даже если вы и не слышали о таком приложении или просто не скачивали, то не факт, что ваших данных нет в базе. Узнать это невозможно. В Казахстане и Азербайджане соответствующие органы заблокировали это приложение, так как нарушает законы этих стран о персональных данных. Сегодня стало известно, что Роскомнадзор занялся проверкой приложения GetContact.

Фото: скриншоты из приложения Getcontact