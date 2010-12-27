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Роскомнадзор может заблокировать YouTube
Сегодня, 20:46
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TretyakovaS
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Роскомнадзор может заблокировать YouTube

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Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если сервис не удалит аккаунт движения "Открытая Россия", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если с видеохостинга не исчезнет аккаунт движения "Открытая Россия". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Документ похож на тот, который ведомство направило в Twitter.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — говорится в письме Роскомнадзора.

Стоит отметить, что YouTube официально уведомил "Открытую Россию" о получении запроса.

Ранее сайт редакции движения был внесен в реестр запрещенных ресурсов. 

Теги: новости россии , роскомнадзор , ютуб
Категории: Новости СПб

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