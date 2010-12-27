Роскомнадзор может заблокировать YouTube

Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если сервис не удалит аккаунт движения "Открытая Россия", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если с видеохостинга не исчезнет аккаунт движения "Открытая Россия". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.



Документ похож на тот, который ведомство направило в Twitter.



"На основании требования Генеральной прокуратуры России от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — говорится в письме Роскомнадзора.



Стоит отметить, что YouTube официально уведомил "Открытую Россию" о получении запроса.



Ранее сайт редакции движения был внесен в реестр запрещенных ресурсов.