Роскомнадзор ограничит работу Instagram в России

В ведомстве отреагировали на сообщение пресс-секретаря компании Meta, которую хотят признать экстремистской.

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба регулятора.

С требованием ограничить работу соцсети к Роскомнадзору обратилась Генеральная прокуратура РФ.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. говорится в сообщении.

Компанию Meta хотят признать экстремистской, так как пресс-секретарь Энди Стоун написал о том, что Instagram снимает запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Как сообщил Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью "Подъему", те, кто продолжал пользоваться соцсетью, не будут считаться экстремистами.

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