В РКН выполнили требование Генпрокуратуры РФ.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Jooble за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. В "черном списке" также оказалась белорусская версия портала. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники сервиса РКН по проверке ограничения доступа к онлайн-ресурсам и страницам в Интернете. Специалисты уточнили, что данная мера применяется в отношении компании по поиску рабочих вакансий из-за требования Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, что 24 февраля украинская компания Jooble объявила о прекращении работы на территории России и Белоруссии.

YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда.

Фото: Piter.tv