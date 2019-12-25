Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Twitter

Регулятор принял решение на основании статьи 15.3 ФЗ "Об информации".

Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к социальной сети Twitter в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте отечественного регулятора. Служба проинформировала пользователей о том, что основанием для такого решения стала статья 15.3 российского федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В документе регламентируется порядок действий по ограничению доступа к онлайн-ресурсам, в которых содержатся материалы и публикации с призывами к массовым беспорядкам, проведению экстремистской деятельности, участию в несогласованных общественных мероприятиях.

Уточняется, что решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу принято Генеральной прокуратурой РФ от 24 февраля. Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории России.

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