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Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Twitter
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Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Twitter

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Регулятор принял решение на основании статьи 15.3 ФЗ "Об информации".

Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к социальной сети Twitter в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте отечественного регулятора. Служба проинформировала пользователей о том, что основанием для такого решения стала статья 15.3 российского федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В документе регламентируется порядок действий по ограничению доступа к онлайн-ресурсам, в которых содержатся материалы и публикации с призывами к массовым беспорядкам, проведению экстремистской деятельности, участию в несогласованных общественных мероприятиях.

Уточняется, что решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу принято Генеральной прокуратурой РФ от 24 февраля. Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории России.

Фото: Pixabay.com

Теги: twitter, ограничение доступа, ркн, роскомнадзор, соцсети, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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