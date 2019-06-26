Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Первая часть закона вступит в силу с 1 ноября.

Роскомнадзор начал подготовку провайдеров к закону о суверенном Рунете. Несмотря на то, что первая часть закона вступит в силу с 1 ноября, ведомство уже запросило у провайдеров информацию о точках обмена трафиком.

Как сообщает РБК, информация нужна для создания системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Провайдерам дали срок на предоставление информации до 9 июля. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, провайдеров обяжут установить специальное оборудование.

Напомним, ведомство будет фильтровать трафик, устранять неполадки в случае угрозы, а также блокировать доступ к запрещенным сайтам. С 2021 года в России появится национальная система доменных имен.

Видео: YouTube / TUT.BY