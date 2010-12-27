Роскомнадзор "минировала" безработная женщина с Васильевского острова

Полиция Петербурга установила адрес, по которому "минировали" офис Роскомнадзора по Садовой улице. Оказалось, что женщина, звонившая в экстренные службы с рассказом о заложенной бомбе, проживает на Васильевском острове. Оперативники наведались в квартиру по 9-ой линии ВО, 36 и обнаружили нарушительницу дома. Там же ее и задержали.Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Напомним, что днем 23 апреля сотрудников ведомства пришлось эвакуировать после сообщения о спрятанном взрывном устройстве в офисе. По данным представителей закона, телефонным террористом оказалась местная жительница. Петербурженке 29 лет и она официально не трудоустроена. Ближайшие двое суток преступника проведет в изоляторе. Ей предъявят обвинение по 207 статье Уголовного кодекса России.
Фото: Piter.tv