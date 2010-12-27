Роскомнадзор "минировала" безработная женщина с Васильевского острова

Представители закона выяснили адрес, по которому живет "телефонный террорист", нарушивший график работы петербургского отделения Роскомнадзора.

Полиция Петербурга установила адрес, по которому "минировали" офис Роскомнадзора по Садовой улице. Оказалось, что женщина, звонившая в экстренные службы с рассказом о заложенной бомбе, проживает на Васильевском острове. Оперативники наведались в квартиру по 9-ой линии ВО, 36 и обнаружили нарушительницу дома. Там же ее и задержали.Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Напомним, что днем 23 апреля сотрудников ведомства пришлось эвакуировать после сообщения о спрятанном взрывном устройстве в офисе. По данным представителей закона, телефонным террористом оказалась местная жительница. Петербурженке 29 лет и она официально не трудоустроена. Ближайшие двое суток преступника проведет в изоляторе. Ей предъявят обвинение по 207 статье Уголовного кодекса России.

Фото: Piter.tv

