Роскачество нашло следы антибиотиков в бургерах

Специалисты исследовали 11 образцов бургеров.

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов и обнаружило в них следы антибиотиков. Однако, их количество было минимальным и не превышало установленные техрегламентом нормы. Об этом эксперты сообщили на официальном сайте организации.

В лаборатории исследовали бургеры следующих сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Jerry Wings, BB&Burgers, Burger Club, Farsh, "Мираторг", Black Star Burger, Ketch Up, "МясоRoob".

Почти во всех образцах была обнаружена низкая концентрация антибиотиков, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья. Также эксперты определили массовую долю составных частей. Так самая большая котлете составляла 52,2 от общей массы бургера, самая маленькая – 31,6%. В булочках исследователи не нашли так называемых "комплексных улучшителей". А вот количество соли во всех образцах не соответствует рекомендациям ВОЗ.

Что касается калорийности бургеров, то самый калорийный образец был 748 ккал, наименее калорийный – 425 ккал.

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Видео: YouTube/ FOOD INSIDER