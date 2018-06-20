Эксперты рассказали, как выбрать идеальный чемодан для отпуска

Есть чемоданы трех видов: тканевые, пластиковые и алюминиевые и у каждого их них есть свои плюсы и минусы.

Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго. Об этом сообщается на сайте организации.

Есть чемоданы трех видов: тканевые, пластиковые и алюминиевые и у каждого их них есть свои плюсы и минусы. Однако, чем выше плотность материала, тем чемодан надежнее, но и тяжелее.

Чаще всего в качестве основного материала используется полиэстер или нейлон. Такие чемоданы довольно прочные и легкие, но стоят дороже. Тканевые чемоданы являются наиболее вместительными, так как у них есть внешние карманы и специальная молния для увеличения объема. Из минусов: за тканевыми чемоданами сложнее ухаживать, так как ткань часто пачкается, а очищается с трудом.

Пластиковые чемоданы делают из поликарбоната или полипропилена. Они яркие, долговечные и защищают содержимое от влаги, легко чистятся. Но без специального чехла неизбежны царапины. Внутри два разделения, что особенно удобно для путешествий вдвоем.

Чемоданы из авиационного алюминия - неустаревающая классика. Такие чемоданы самые тяжелые и наиболее дорогостоящие, но они обеспечивают максимальную сохранность вещей.

Современные чемоданы от проверенных производителей могут выдерживать более 30 килограммов. Выбрать двухколесный чемодан стоит при путешествии по бездорожью, а четырехколесный для хорошей дороги, так как его легко и удобно катить рядом.

Ранее на Piter.TV: Названы лучшие смартфоны 2019 года

Видео: YouTube