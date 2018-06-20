Названы лучшие смартфоны 2019 года

В тройке лидеров оказались модели от компании Samsung.

"Роскачество" и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели совместное исследование и составили список с самыми лучшими смартфонами 2019 года. В тройке лидеров оказались модели от компании Samsung. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Первое место в списке занимает Samsung Galaxy S10, второе и третье досталось Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e соответственно. Также в пятерке лидеров оказались Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.

По мнению экспертов, смартфоны Samsung продемонстрировали лучшее качество звука и звонков. Емкость батареи, прочность и водонепроницаемость этой модели также благоприятно сказались на результате специалистов.

Между тем, iPhone XS Max делает лучшие фото и видео. При этом смартфон провалил все испытания на прочность.

В ходе исследования специалисты проверили 300 моделей смартфонов по 229 параметрам качества и безопасности. Оценивались такие критерии, как мощность, универсальность, многофункциональность и удобство интерфейса. Кроме того, играли роль такие незначительные функции, как блокировка телефона.

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