Эксперты рассказали, как выбрать настоящий кефир

Также специалисты Роскачества в скором времени проверят кефир петербургского производства.

В скором времени специалисты Роскачества проверят кефир петербургского производства. Образцы будут проверять по 35 показателям качества и безопасности. Пока идет исследование, эксперты дали советы по выбору настоящего кефира. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Для начала нужно ознакомиться с этикеткой и составом на ней. Натуральный кефир должен быть изготовлен только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Храниться такой продукт может от 10 до 14 дней. Однако, если кефир находится в стеклянной бутылке, то срок его хранения составит 36 часов, в полимерной таре – 72 часа. Если срок годности составляет 30 и более дней, то в таком кефире есть искусственные эмульгаторы и растительные жиры.

Также нужно смотреть, где произведен кефир, чем ближе место изготовления к месту продажи, тем лучше. Для тех, кто хочет получить максимум полезных свойств от кефира, тому нужно покупать кефир жирностью 2,5-3,2% и ближе к началу даты производства.

Кефир должен быть белого цвета, без каких-либо оттенков, запах не резкий, по вкусу он не должен горчить или обладать сладковатым привкусом.

По данным информационно-аналитической торговой платформы АГРО24, средняя стоимость кефира январе 2019 года - 72 рубля за литр продукта, с учетом промо-предложений.

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