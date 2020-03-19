В нескольких образцах эксперты нашли запрещенную сорбиновую кислоту.

Роскачество проверило томатный сок. результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. По данным специалистов, не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке продукта. Эксперты пояснили, что в составе четырех образцов эксперты нашли сахар, о котором производители не заявляли. Это является нарушением требований технического регламента по части маркировки. Еще восемь производителей назвали соком продукт, который им не является по физико-химическим показателям.

Ни в одном из исследуемых соков специалисты не нашли синтетических красителей заметили в Роскачестве

В продукции трех производителей эксперты нашли консервант в виде сорбиновой кислоты. Ее содержание запрещено техническим регламентом. Ни в одном соке не выявлена также запрещенная бензойная кислота. Содержание пестицидов в томатных соках восьми марок показали предельно допустимые значения.

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