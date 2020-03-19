Роскачество проверило томатный сок. результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. По данным специалистов, не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке продукта. Эксперты пояснили, что в составе четырех образцов эксперты нашли сахар, о котором производители не заявляли. Это является нарушением требований технического регламента по части маркировки. Еще восемь производителей назвали соком продукт, который им не является по физико-химическим показателям.
Ни в одном из исследуемых соков специалисты не нашли синтетических красителей
заметили в Роскачестве
В продукции трех производителей эксперты нашли консервант в виде сорбиновой кислоты. Ее содержание запрещено техническим регламентом. Ни в одном соке не выявлена также запрещенная бензойная кислота. Содержание пестицидов в томатных соках восьми марок показали предельно допустимые значения.
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