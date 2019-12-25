Две марки туалетной бумаги не прошли тестирование по санитарным требованиям.

Роскачество нашло энтеробактерии в туалетной бумаге. Среди недостатков эксперты также выделяют недостаточную мягкость в нескольких образцах. Высокое качество продукта подтвердили только две из семи популярных марок. Более того, продукция двух брендов стала хуже, чем после первого исследования представителей ведомства.

Специалисты напоминают, что содержание энтеробактерий является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. "РИА Новости" узнали у химика-технолога Александра Когана, что данные бактерии могли попасть на образцы через "Грязные руки" на производстве перед упаковыванием. Вторым способом появления бактерий на бумаге являются мелкие отверстия на упаковке, через которые способна проникать пыль и другие загрязнения.

Обнаруженные энтеробактерии – это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека прокомментировал эксперт

Эксперт напомнил, что "сигналом бедствия" может являться не само наличие энтеробактерий в туалетной бумаге, а количество этих бактерий и их патогенность.

Роскачество проверило томатный сок.