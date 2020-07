Росгвардия сняла свою историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us

Ролик можно посмотреть на YouTube и в соцсети "Вконтакте".

Росгвардия сняла собственную историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ведомства и в социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщили представители силовой структуры.

Своеобразное видение сюжета популярной компьютерной игры The Last of Us представили киностудия и оркестр Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash сообщение пресс-службы Росгвардии

Splash записали кавер-версию на основную музыкальную тему игры, который получил название Trust Us.

Видео: YT / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)