Росгвардия сняла свою историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us

Росгвардия сняла собственную историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ведомства и в социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщили представители силовой структуры.
Своеобразное видение сюжета популярной компьютерной игры The Last of Us представили киностудия и оркестр Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash
сообщение пресс-службы Росгвардии
Splash записали кавер-версию на основную музыкальную тему игры, который получил название Trust Us.
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам.
Видео: YT / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
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