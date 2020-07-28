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Росгвардия сняла свою историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us

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Ролик можно посмотреть на YouTube и в соцсети "Вконтакте".

Росгвардия сняла собственную историю по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ведомства и в социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщили представители силовой структуры.

Своеобразное видение сюжета популярной компьютерной игры The Last of Us представили киностудия и оркестр Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash

сообщение пресс-службы Росгвардии

Splash записали кавер-версию на основную музыкальную тему игры, который получил название  Trust Us.

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам. 

Видео: YT / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)

Теги: the last of us, компьютерная игра, росгвардия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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