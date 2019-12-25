Росгвардия разняла драку на Васильевском острове

Один из оппонентов пострадал, его госпитализировали.

Вечером 16 марта бойцы Росгвардии получили информацию о драке возле одного из домов на 13-й линии Васильевского острова. Как рассказали в пресс-службе УВО, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно отправились на место происшествия, прервав патрулирование района.

У дома бойцы задержали мужчину, который в ходе конфликта с другим горожанином начал драку. Злоумышленник успел избить оппонента по голове и туловищу так сильно, что пострадавшему потребовалась помощь медиков и его госпитализировали в больницу. Драчуна же сотрудники УВО передали полиции для выяснения обстоятельств.

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