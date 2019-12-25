  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардия разняла драку на Васильевском острове
Сегодня, 16:54
273
himif

Росгвардия разняла драку на Васильевском острове

0 0

Один из оппонентов пострадал, его госпитализировали.

Вечером 16 марта бойцы Росгвардии получили информацию о драке возле одного из домов на 13-й линии Васильевского острова. Как рассказали в пресс-службе УВО, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно отправились на место происшествия, прервав патрулирование района.

У дома бойцы задержали мужчину, который в ходе конфликта с другим горожанином начал драку. Злоумышленник успел избить оппонента по голове и туловищу так сильно, что пострадавшему потребовалась помощь медиков и его госпитализировали в больницу. Драчуна же сотрудники УВО передали полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, что офис микрозаймов на проспекте Маршала Жукова ограбил неизвестный мужчина в маске/

Фото: pixabay

Теги: васильевский остров, драка, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии