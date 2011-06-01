Росгвардия показала протаранившего ворота гонщика из Стрельны

Силовики опубликовали кадры с 23-летним нарушителем, который пытался скрыться от патруля, но повредил чужую машину и забор. Молодого человека задержали и передали сотрудникам ГИБДД.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области обнародовали снимки водителя, устроившего погоню в Стрельне. Инцидент произошел 11 марта. Молодой человек 23 лет с невысоким худощавым телосложением и стрижкой каре пытался уйти от наряда, но безуспешно.

Как выяснилось, у автомобиля нарушителя было пробито сразу несколько колес, однако это не остановило его. При проверке документов он резко нажал на педаль газа и начал удаляться. Далеко уехать на спущенных шинах не удалось — в ходе бегства гонщик протаранил ворота и повредил чужую машину.

Задержанию способствовал очевидец, обративший внимание росгвардейцев на автомобиль "Эксид", водитель которого едва не сбил ребенка. Нарушителя передали подоспевшим инспекторам ГИБДД.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти