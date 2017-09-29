Росгвардия отметила годовщину на Дворцовой

Утром 29 сентября гвардейцы начали служебный день с торжественного построения на Дворцовой в честь первой годовщины создания Главного управления Росгвардии.

500 гвардейцев были выстроены сегодня в 8 утра около стен Эрмитажа, как сообщает ведомство. На построении присутствовали войска СОБРа, ОМОНа, авиационного отряда спецназначения, вневедомственной охраны, воинских частей, а также "Балтик эскорт". Смотр приняли Сергей Захаркин, командующий Северо-Западным округом войск нац. гвардии РФ, глава полицейского управления Сергей Умнов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Празднование не обошлось без традиционного для таких мероприятий показа военной техники. По Дворцовой площади проехало 60 спецмашин, также были представлены два катера, которые недавно патрулировали акваторию около стадиона "Санкт-Петербург Арена".

Смотр завершили торжественным маршем под звуки оркестра. После чего участники на машинах с включенными маячками отправились дальше контролировать безопасность города.

Видео: instagram\ dariatutusu