Деньги на закупку правительство выделило из своего резервного фонда.

Росгвардии выделили более миллиарда рублей на аппараты ИВЛ и другую медицинскую технику для борьбы с коронавирусом. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 20 апреля.

Сообщается, что деньги на закупку правительство выделило из своего резервного фонда. Планируется, что на 1,3 миллиарда рублей закупят автоматические анализаторы, аппараты ИВЛ, бесконтактные термометры, дефибрилляторы и прочее оборудование для медицинских учреждений Росгвардии, полиции и прочих военизированных структур.

Отмечается, что технику направят в клиники для оказания помощи пациентам с коронавирусом из числа сотрудников Росгвардии, лиц, проходящих службу в рядах ведомства, и тех, кто имеет специальные полицейские звания.

Ранее Мишустин выделил силовикам 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.

Видео: government.ru