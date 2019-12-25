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Росгвардейцы задержали вора, находившегося в федеральном розыске
Сегодня, 13:55
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Росгвардейцы задержали вора, находившегося в федеральном розыске

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Задержанного доставили в 54 отдел полиции.

Вечером накануне, 28 ноября, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району задержали мужчину по подозрению в краже в магазине на улице Партизана Германа, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и области.

Сотрудники гипермаркета нажали на тревожную кнопку. Росгвардейцы прибыли на место в течение трех минут и задержали мужчину, который подозревается в мелком воровстве. При проверке личности выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за кражу, совершенную ранее в Кировском районе.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

В тот же день росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество отеля на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, петербург, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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