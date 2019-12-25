Росгвардейцы спасли тонущую в Обводном канале девушку

Почему она оказалась в воде, ещё предстоит выяснить.

Сотрудники Росгвардии накануне вечером, возвращаясь со службы домой, спасли девушку, которая тонула в Обводном канале. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Прапорщик полиции Игорь Быстров и прапорщик полиции Павел Гоморев увидели человека в воде около десяти часов вечера накануне. Они вытащила на берег уже обессилившую девушку и вызвали скорую.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Почему она оказалась в воде, ещё предстоит выяснить.

Ранее спасатели обнаружили тело мужчины, который сорвался с Володарского моста.

Фото: ВК/ Вневедомственная охрана по СПб и ЛО