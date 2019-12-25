Росгвардейцы спасли мальчика упавшего в реку в Невском районе

В Петербурге ребёнка вытащили из ледяной воды у Русановской улицы.

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии оказали помощь 11-летнему ребёнку, который упал в реку во время прогулки и не смог самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщила ресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл днём в пятницу, 26 декабря, около 14:00 недалеко от Русановской улицы. Во время патрулирования наряд Росгвардии получил информацию о ребёнке, оказавшемся в воде.

По данным ведомства, 11-летний мальчик оступился на склоне и упал в реку Утку. После падения он не смог выбраться самостоятельно, так как одной ногой по колено увяз в глине и находился в ледяной воде.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место. Как сообщили в управлении, "один из росгвардейцев сразу направился к мальчику и, зайдя в воду, помог ему освободить ногу, перенёс в служебный автомобиль, чтобы ребёнок мог согреться. Второй сотрудник Росгвардии вызвал на место скорую помощь".

После оказания первичной помощи ребёнка передали прибывшим медицинским работникам. Мальчика госпитализировали с переохлаждением второй степени. Его жизни и здоровью угрозы не сообщается.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области