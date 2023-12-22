Росгвардейцы оказали первую помощь упавшему на Дворцовой площади велосипедисту

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, раны в области спины и конечностей.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, которые обеспечивают общественную безопасность, вечером 31 мая оказали первую помощь велосипедисту, получившему травмы при падении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

Сегодня передвигавшийся на велосипеде по Дворцовой площади мужчина упал со своего транспортного средства. Ефрейтор Никита Ганжа и рядовой Владислав Филиппов подошли к пострадавшему, вызвали "скорую" и, применив индивидуальные аптечки первой помощи, перевязали кровоточащие раны.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, раны в области спины и конечностей и продолжили оказывать помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда на Вербной улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу