Росгвардейцы обнаружили запрещённое вещество в микроавтобусе, который ехал в атомный институт в Сосновом Бору

Находка отправлена на экспертизу.

Представители Северо-Западного округа Росгвардии остановили подозрительный микроавтобус, направлявшийся к НИИ технологического института им. Александрова в Сосновом Бору. Как пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, внутри предположительно находился наркотик.

Пакетик с белой порошкообразной субстанцией и приспособление, используемое для употребления запрещённых веществ, были тщательно запрятаны в салоне автобуса.

Находка отправлена на экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники Большого порта Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в партии бананов.

Фото: Piter.TV