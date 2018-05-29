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Росгвардейцы обнаружили запрещённое вещество в микроавтобусе, который ехал в атомный институт в Сосновом Бору
Сегодня, 16:17
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Росгвардейцы обнаружили запрещённое вещество в микроавтобусе, который ехал в атомный институт в Сосновом Бору

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Находка отправлена на экспертизу.

Представители Северо-Западного округа Росгвардии остановили подозрительный микроавтобус, направлявшийся к НИИ технологического института им. Александрова в Сосновом Бору. Как пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, внутри предположительно находился наркотик.

Пакетик с белой порошкообразной субстанцией и приспособление, используемое для употребления запрещённых веществ, были тщательно запрятаны в салоне автобуса.

Находка отправлена на экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники Большого порта Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в партии бананов.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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