Росгвардейцы обнаружили лежащий на боку автомобиль с водителем внутри

Спасатели вскоре прибыли на место и освободили водителя из салона, после чего ему была оказана медицинская помощь. Затем мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения, передали сотрудникам ГИБДД.

В ночь на пятницу, 26 декабря, примерно 04:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района Санкт-Петербурга нашли на дороге опрокинутый на бок автомобиль, водитель которого был заблокирован внутри, и вызвали спасательные команды. Ночью экипаж патрульного автомобиля, проезжавшего по Челябинской улице в сторону Муриной дороги, заметил лежащий на боку кроссовер Geely. Внутри автомобиля находился мужчина с повязкой на голове, который не мог открыть дверь и выйти наружу.

Как информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Росгвардии оперативно уведомили о случившемся инциденте районный отдел вневедомственной охраны, вызвали на место сотрудников МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Пока они не прибыли, сотрудники вневедомственной охраны оцепили место происшествия и включили специальные сигналы на патрульной машине, чтобы предупредить других водителей о ДТП. Спасатели вскоре прибыли на место и освободили водителя из салона, после чего ему была оказана медицинская помощь. Затем мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения, передали сотрудникам ГИБДД.

Он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Позднее выяснилось, что незадолго до этого мужчина попал в другое ДТП, после чего был госпитализирован в больницу, где ему наложили повязку на голову. Однако он провел в больнице мало времени и убежал оттуда, взявшись за руль каршеринговой машины, но вновь попал в ДТП и был найден сотрудниками Росгвардии.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый петербуржец ударил мужчину отверткой около канала Грибоедова.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти