Петербургские росгвардейцы нашли школьницу, сбежавшую из дома с котёнком

Девочку обнаружили на улице Фучика спустя всего 10 минут после получения информации.

Сотрудники Росгвардии успешно нашли пропавшую 11-летнюю девочку, которая ушла из дома вместе с котёнком. Родители обратились в полицию около полуночи, сообщив, что их дочь ушла из дома на Будапештской улице и не вернулась.

Девочку обнаружили на улице Фучика спустя всего 10 минут после получения информации. Она была на остановке общественного транспорта с котёнком на руках.

Ребёнка передали полиции, а затем её родители приехали за ней. По предварительной информации, девочка испугалась наказания за то, что не убралась в своей комнате, и решила уйти из дома.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти