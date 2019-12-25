Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

У властей имеются данные о причастности НКО-иноагента к экстремисткой деятельности.

Росфинмониторинг внес некоммерческую ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией - организация, признанная в РФ иноагентом) в список экстремистских организаций. Аналогичная мера затронула и "Фонд защиты прав граждан" (организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом). Чиновники из профильного ведомства уточнили, что данные НКО попали в реестр физических лиц и компаний, в отношении которых есть данные об их причастности к террористической или экстремистской деятельности. Обновленный список доступен на официальном сайте ведомства.

Напомним, что ФБК и "Фонд защиты прав граждан" были внесены в список запрещенных в России организаций по решению Мосгорсуда в начале августа 2021 года.

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Фото: www.fedsfm.ru