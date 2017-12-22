Между Петербургом и Хельсинки помчатся беспилотные автомобили

Об этом 20 марта журналистам сообщил глава Федерального Дорожного Агентства Роман Старовойт.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) начало подготовку дорог к запуску беспилотных автомобилей. Между Петербургом и Хельсинки уже этим летом ппройдет первый беспилотный автомобиль. Об этом 20 марта журналистам сообщил глава Федерального Дорожного Агентства Роман Старовойт.

Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт.

Сейчас проходит реконструкция трассы "Скандинавия", связывающей Петербург и Финляндию. Создается надежная инфраструктура для движения беспилотных автомобилей. Ближе к лету этого года пройдут первые тестовые запуски. "Скандинавия" - не единственная трасса в России, где планируют запустить автотранспорт подобного типа. Для беспилотных машин также готовят магистраль "Казань - Набережные Челны".

Две трассы будут модернизированы для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы.

Фото: официальный сайт Росавтодор