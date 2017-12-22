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Между Петербургом и Хельсинки помчатся беспилотные автомобили
Сегодня, 17:34
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alexandra08
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Между Петербургом и Хельсинки помчатся беспилотные автомобили

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Об этом 20 марта журналистам сообщил глава Федерального Дорожного Агентства Роман Старовойт.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) начало подготовку дорог к запуску беспилотных автомобилей. Между Петербургом и Хельсинки уже этим летом ппройдет первый беспилотный автомобиль. Об этом 20 марта журналистам сообщил глава Федерального Дорожного Агентства Роман Старовойт.

Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт.

Сейчас проходит реконструкция трассы "Скандинавия", связывающей Петербург и Финляндию. Создается надежная инфраструктура для движения беспилотных автомобилей. Ближе к лету этого года пройдут первые тестовые запуски. "Скандинавия"  - не единственная трасса в России, где планируют запустить  автотранспорт подобного типа. Для беспилотных машин также готовят магистраль  "Казань - Набережные Челны".

Две трассы будут модернизированы для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы.

Фото: официальный сайт Росавтодор

Теги: беспилотные автомобили , росавтодор , росавтодор получил три миллиарда рублей на ремонт дорог в , трасса скандинавия
Категории: Новости СПб

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