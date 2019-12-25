Росаккредитация запустила платформу для проверки безопасности товара

Проверить тот или иной товар можно на лендинг-странице (safety.fsa.gov.ru).

Росаккредитация запустила цифровую платформу, на которой каждый сможет получить информацию о порядке сертификации и декларирования товаров в России и проверить, соответствует ли товар стандартам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверить тот или иной товар можно на лендинг-странице (safety.fsa.gov.ru). Там будут реестры "Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии". На сайте есть и пошаговая инструкция пользования реестрами Росаккредитации.

Одна из главных задач проекта — дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать. Назарий Скрыпник, руководитель Росаккредитации

Если интересно узнать о безопасности товара, у продавца нужно попросить сертификат или декларацию. На документах обычно есть QR-код, при наведении на него камеры происходит моментальный переход в реестр Росаккредитации. Если кода нет, то нужно на сайте ввести номер документа.

Фото: Piter.tv