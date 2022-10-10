Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Португалец помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Эвертон".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил первый мяч в нынешнем сезоне.

В матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу против "Эвертона" португалец помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Для Роналду этот гол стал 700-м в клубной карьере. Всего в составе "Манчестер Юнайтед" форвард забил 144 мяча во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда занимает пятое место, набрав 15 очков в восьми играх.

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Видео: YouTube / Manchester United