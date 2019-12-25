Молодой романтик украл у студентки сумочку на Московском вокзале

Вор вытащил из сумочки часть имущества и оставил вещь в метро с записками с комплиментом и извинением.

Транспортная полиция Петербурга оперативно нашла и задержала молодого человека, укравшего сумочку у студентки из Казани. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, девушка хватилась сумки в центральном зале Московского вокзала.

Как выяснилось, студентка со своей компанией на минуту оставили свои вещи без присмотра, чтобы рассчитаться за обед в кафе. Этим моментом и воспользовался 22-летний уроженец Карелии, который зашел на вокзал погреться: с украденной сумочкой молодой человек покинул вокзал. Часть имущества вор присвоил себе, а саму сумку с паспортом и записками с комплиментами и извинениями оставил на ближайшей станции метро. На одной бумажке романтик написал "Ты нереально красивая" и снабдил подпись нарисованным сердечком, а на второй извинился за кражу сумочки.

После задержания молодого человека полиция провела обыск у него дома, где обнаружила часть похищенного. Остальным мужчина уже успел воспользоваться по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о краже, романтику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина помещен под подписку о невыезде.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО