Роман Юнусов: "Мне интересно играть что-то новое"

В осеннем сезоне телеканал ТНТ продолжает радовать зрителей не только новыми проектами, но и продолжением полюбившихся сериалов. Так, уже 16 октября на экраны со вторым сезоном возвращается «Бедный олигарх», где бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам оказываются за решёткой. Актер Роман Юнусов исполнил роль предводителя иранской банды дикого Махмуда. Редакция Piter.TV побеседовала с актером о том, как проходил весь творческий процесс.

Роман, 16 октября на экраны возвращается авантюрная комедия "Бедный олигарх". Главное место действия теперь не роскошный особняк в Лондоне, а тюремную камеру. Для чего эта смена локаций?

На мой взгляд, это такая задумка сценаристов, которые придумали и написали это всё. Да, в конце первого сезона "Бедного олигарха", герои Владимира Сычева и Максима Лагашкина попадают в тюрьму. Во втором сезоне все действия происходят в тюрьме, где есть различные национальные банды: китайская, польская, немецкая, афроамериканская и иранская. Вот предводителем последней как раз является мой герой дикий Махмуд. А олигарх Виктор Гнида и дворецкий Адам, попав за решетку, пытаются создать свою русскую сильную банду.

Что зрителям следует знать о вашем герое сериала дикий Махмуд? Кстати, почему "дикий"?

Ахаха, не знаю, почему "дикий". Тут вопрос больше к сценаристам. Возможно, потому что он внешне производит впечатление дерзкого человека. На самом деле он очень ответственный смотрящий за всеми ситуациями, которые происходят в тюрьме. Помимо того, что он предводитель иранской банды, он еще успевает смотреть за другими бандами. Он главный поставщик всего, что обычно запрещается в камерах заключения. Так, с помощью квадрокоптера он доставляет заключенным мобильные телефоны, сигареты, зажигалки и т.д.

Известно, что предыдущий сезон снимался в сжатые сроки. Актеры учили по 15 страниц текста, а начинали смену в 6 утра. В каком ритме проходили съемки нового сезона?

Ну, честно говоря, не знаю, как проходили съемки первого сезона. Съемочный ритм был быстрый, но проходило все очень спокойно. На съемочной площадке у меня было много друзей, которые приходили на съемки. Среди них, конечно же, Максим Лагашкин, Владимир Сычев, Тимур Батрутдинов, Рома Хан, Дима Красилов. Люди, с которыми не один проект уже работали вместе, поэтому всех было очень приятно увидеть. Отмечу, что на площадке у нас царила какая-то невероятная и добрая атмосфера, все кайфовали от процесса, и это здорово.

Роман, публика знакома с вами во многом по юмористическим проектам ТНТ. В какой момент вы поняли, что хотите развиваться как актер?

На самом деле я не рвался специально становиться актером, но спасибо большое продакшену — Сарику Андреасяну, Гевонду Андреасяну, которые еще несколько лет назад разглядели во мне актерское начало. Благодаря этому случились картины: "Остров везения", "Женщины против мужчин". На какой-то момент возникла пауза в кино, но после съемок второго сезона "Бедный олигарх" у зрителей есть возможность оценить, то что у нас получилось. Они то и скажут финальное слово: получился из меня актер или нет.

В сериале "Бедный олигарх" в диалогах героев встречаются отсылки к медитациям, ASMR, шаманским красным нитям. На ваш взгляд: это нативная ирония создателей сериала или отражение популярных тем последних двух лет? Как сами относитесь к подобным занятиям эзотерики и духовных практик?



Конкретно в репликах моего героя такого не было, возможно это прослеживается в линиях других героев. Что касается нашумевших тем эзотерики и духовных практик, то кому что нравится, и кто во что горазд. Главное, чтобы не нарушать закон.

Какой актерский опыт приобрели для себя за последнее время?

За время работы над ролью дикого Махмуда я прокачал навыки английского. Несмотря на то, что мой персонаж предводитель иранской банды заключенных, все диалоги у меня были на английском языке, поскольку место действия по сюжету происходят в западной тюрьме. В жизни отношения с английским языком у меня пока так и не сложились, но было весело и интересно сыграть полностью роль на другом языке.

Какой образ вы хотели бы сыграть на экране? А в каком жанре был бы этот фильм или сериал?

Да я уже сыграл этот образ как раз в "Бедном олигархе". Мне интересно играть что-то необычное и новое. Кстати, моя новая работа в проекте "Казачок", где я играю одноглазого татарина. Роль небольшая, но очень интересная. Все карты раскрывать не буду, но надеюсь зрители сами увидят эту историю на ТНТ.

Фото: ТНТ