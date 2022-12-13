На аукционе продадут Rolls-Royce с 27-литровым мотором от танка

В декабре 2022 года его создатель Джон Додд умер в возрасте 90 лет.

На продажу выставлен Rolls-Royce с 27-литровым мотором от танка. Невероятный автомобиль построил в 1972 году английский инженер Джон Додд. Об этом сообщило издание 100km.

Под капотом автомобиля находится 27-литровый 12-цилиндровый двигатель Rolls-Royce Merlin, безнаддувная версия которого под названием Meteor применялась в британском танкостроении времен Второй мировой войны. На тот момент отдача мотора достигала 750 л.с.

Додд сам спроектировал кузов из стекловолокна, а поскольку под капот он установил мотор Rolls-Royce, первые несколько лет автомобиль носил лицо британской марки. Компания не была в восторге от того, что её логотип и оформление передней части используются на самодельном автомобиле и подала на Додда в суд. Инженер был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за отказ выплатить штраф Rolls-Royce за нарушение прав на товарный знак. Сейчас на радиаторной решетке красуются инициалы самого инженера Джона Додда.

В декабре 2022 года Джон Додд умер в возрасте 90 лет. Уникальный автомобиль продадут 9 марта на аукционе Car and Classic.

Фото: Car and Classic