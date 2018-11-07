Рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда"

Постановку исполнят на русском языке в "ДК им. Горького".

Во вторник, 20 августа, театр "Рок-опера" покажет знаменитую постановку "Иисус Христос — суперзвезда". Сценическая вариация оперы гораздо ближе к тексту Священного Писания, чем традиционная версия мюзикла. Спектакль исполнят на русском языке в двух действиях.

Театр "Рок-опера" первым в России осуществил постановку этой оперы. Ее выпустили в 1990 году под покровительством Православной Церкви.

Когда: 20 августа в 19:00

Место: ДК им. Горького (пл. Стачек, 4)

Продолжительность: 2 часа

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: в кассах ДК

Фото: театр "Рок-опера" / ВКонтакте