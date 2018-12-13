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Видео: Рой Джонс зачитал рэп на Кубке губернатора по боксу

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После выступления боксер признался собравшимся, что очень любит Россию и считает себя духовно русским человеком. 

Сегодня, 11 мая, в пять часов вечера знаменитый американский боксер Рой Джонс выступил на "М-1 Арене", зачитав перед публикой рэп. Знаменитость принял участие в Кубке губернатора по боксу по приглашению федерации бокса.

После выступления боксер признался собравшимся, что очень любит Россию и считает себя "духовно русским человеком". 

Рой Джонс также сообщил о проведении открытой тренировки для местных боксеров, чтобы оценить их таланты и впоследствии заняться их карьерой.

Я проведу открытую тренировку и посмотрю на местные таланты. Также я посмотрю на участников из других стран мира: Кубы, Казахстана и остальных. Возможно, кто-то из них станет в будущем Роем Джонсом-младшим.

рассказал боксер

Видео: Piter.TV

Теги: кубок губернатора по боксу, рой джонс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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