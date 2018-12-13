Видео: Рой Джонс зачитал рэп на Кубке губернатора по боксу

Сегодня, 11 мая, в пять часов вечера знаменитый американский боксер Рой Джонс выступил на "М-1 Арене", зачитав перед публикой рэп. Знаменитость принял участие в Кубке губернатора по боксу по приглашению федерации бокса.
После выступления боксер признался собравшимся, что очень любит Россию и считает себя "духовно русским человеком".
Рой Джонс также сообщил о проведении открытой тренировки для местных боксеров, чтобы оценить их таланты и впоследствии заняться их карьерой.
Я проведу открытую тренировку и посмотрю на местные таланты. Также я посмотрю на участников из других стран мира: Кубы, Казахстана и остальных. Возможно, кто-то из них станет в будущем Роем Джонсом-младшим.
рассказал боксер
Видео: Piter.TV
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