Видео: Рой Джонс зачитал рэп на Кубке губернатора по боксу

После выступления боксер признался собравшимся, что очень любит Россию и считает себя духовно русским человеком.

Сегодня, 11 мая, в пять часов вечера знаменитый американский боксер Рой Джонс выступил на "М-1 Арене", зачитав перед публикой рэп. Знаменитость принял участие в Кубке губернатора по боксу по приглашению федерации бокса.

После выступления боксер признался собравшимся, что очень любит Россию и считает себя "духовно русским человеком".

Рой Джонс также сообщил о проведении открытой тренировки для местных боксеров, чтобы оценить их таланты и впоследствии заняться их карьерой.

Я проведу открытую тренировку и посмотрю на местные таланты. Также я посмотрю на участников из других стран мира: Кубы, Казахстана и остальных. Возможно, кто-то из них станет в будущем Роем Джонсом-младшим. рассказал боксер

Видео: Piter.TV