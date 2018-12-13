Кубок Губернатора по боксу взорвал Петербург: Рой Джонс в восторге

В Петербурге прошел Кубок Губернатора: международный турнир по боксу 2019.

В Петербурге прошел финал Кубка Губернатора: международный турнир по боксу 2019. 11 мая М-1 Арена разрывалась от оваций, трибуны тряслись, фанаты срывали себе горло, болея за своих чемпионов.

В этом году Кубок Губернатора Санкт-Петербурга стал юбилейным. Первый турнир был проведен ровно 10 лет назад. Особый масштаб мероприятия задают участники из-за рубежа - Куба, Армения, Азербайджан, Монголия, Африка, Узбекистан, Бразилия, Молдова и другие. Также в Кубке приняли участие два петербургских чемпиона страны - Иван Верясов и Алексей Мазур.

ВРИО Губернатора Александр Беглов посетил мероприятие, вручил награды победителям и призерам. Изюминкой вечера стало присутствие абсолютного чемпиона мира по боксу - Роя Джонса-младшего.

Гость их Америки зачитал рэп прямо на ринге, компанию для подтанцовки спортсмену составили русские девушки. После своего выступления Рой обратился к петербуржцам со словами - "Я очень люблю Петербург и Россию", и поблагодарил Спортивную Федерацию Бокса за приглашение.

Ниже представлены все результаты турнира:

49 кг

1 - Дамиан Арсе Дуарте, Куба

2 - Артур Ованнисян, Армения

3 - Андрей Потемкин, Россия

3 - Аминтаза Бекишев, Россия



52 кг

1 - Масуд Юсифзаде, Азербайджан

2 - Энх-Мандах Хархуу, Монголия

3 - Эльбрус Солтуханов, Россия, Санкт-Петербург

3 - Луи Флёро, Маврикий



56 кг

1 - Абдумалик Халаков, Узбекистан

2 - Алексей Москвин, Россия

3 - Назир Балаев, Россия, Санкт-Петербург

3 - Сергей Ярулин, Россия



60 кг

1 - Дмитрий Асанов, Беларусь

2 - Ласаро Альварес Эстрада, Куба

3 - Магомед Тиновасов, Россия

3 - Джамал Бадрутдинов, Россия, Санкт-Петербург



64 кг

1 - Ованес Бачков, Армения

2 - Илья Попов, Россия, Санкт-Петербург

3 - Дмтрий Кружков, Россия, Санкт-Петербург

3 - Эрденебат Цендбаатар, Монголия



69 кг

1 - Икболжон Холдаров, Узбекистан

2 - Луиш Фернанду, Бразилия

3 - Андрей Кириченко, Россия, Санкт-Петербург

3 - Кевин Браун Базен, Куба



75 кг

1 - Петр Хамуков, Россия, Санкт-Петербург

2 - Алексей Семыкин, Россия

3 - Эбер Сауза, Бразилия

3 - Арман Дарчинян, Армения



81 кг

1 - Козимбек Мардонов, Узбекистан

2 - Андрей Косенков, Россия, Санкт-Петербург

3 - Ришат Бакиров, Россия

3 - Мурад Рабаданов, Россия



91 кг

1 - Жуниор Абнер, Бразилия

2 - Артем Федоров, Россия, Санкт-Петербург

3 - Рахил Маммадлы, Азербайджан

3 - Эмин Хатаев, Россия



91+

Свыше 91 кг

1 - Махамад Абдуллаев, Азербайджан

2 - Алексей Заватин, Молдова

3 - Гурген Оганесян, Армения

3 - Николай Демич, Россия



Вера Иптышева, Константин Горбунов

Видео и фото - PITER.TV