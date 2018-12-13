Кубок Губернатора по боксу взорвал Петербург: Рой Джонс в восторге

В Петербурге прошел финал Кубка Губернатора: международный турнир по боксу 2019. 11 мая М-1 Арена разрывалась от оваций, трибуны тряслись, фанаты срывали себе горло, болея за своих чемпионов.
В этом году Кубок Губернатора Санкт-Петербурга стал юбилейным. Первый турнир был проведен ровно 10 лет назад. Особый масштаб мероприятия задают участники из-за рубежа - Куба, Армения, Азербайджан, Монголия, Африка, Узбекистан, Бразилия, Молдова и другие. Также в Кубке приняли участие два петербургских чемпиона страны - Иван Верясов и Алексей Мазур.
ВРИО Губернатора Александр Беглов посетил мероприятие, вручил награды победителям и призерам. Изюминкой вечера стало присутствие абсолютного чемпиона мира по боксу - Роя Джонса-младшего.
Гость их Америки зачитал рэп прямо на ринге, компанию для подтанцовки спортсмену составили русские девушки. После своего выступления Рой обратился к петербуржцам со словами - "Я очень люблю Петербург и Россию", и поблагодарил Спортивную Федерацию Бокса за приглашение.
Ниже представлены все результаты турнира:
49 кг
1 - Дамиан Арсе Дуарте, Куба
2 - Артур Ованнисян, Армения
3 - Андрей Потемкин, Россия
3 - Аминтаза Бекишев, Россия
52 кг
1 - Масуд Юсифзаде, Азербайджан
2 - Энх-Мандах Хархуу, Монголия
3 - Эльбрус Солтуханов, Россия, Санкт-Петербург
3 - Луи Флёро, Маврикий
56 кг
1 - Абдумалик Халаков, Узбекистан
2 - Алексей Москвин, Россия
3 - Назир Балаев, Россия, Санкт-Петербург
3 - Сергей Ярулин, Россия
60 кг
1 - Дмитрий Асанов, Беларусь
2 - Ласаро Альварес Эстрада, Куба
3 - Магомед Тиновасов, Россия
3 - Джамал Бадрутдинов, Россия, Санкт-Петербург
64 кг
1 - Ованес Бачков, Армения
2 - Илья Попов, Россия, Санкт-Петербург
3 - Дмтрий Кружков, Россия, Санкт-Петербург
3 - Эрденебат Цендбаатар, Монголия
69 кг
1 - Икболжон Холдаров, Узбекистан
2 - Луиш Фернанду, Бразилия
3 - Андрей Кириченко, Россия, Санкт-Петербург
3 - Кевин Браун Базен, Куба
75 кг
1 - Петр Хамуков, Россия, Санкт-Петербург
2 - Алексей Семыкин, Россия
3 - Эбер Сауза, Бразилия
3 - Арман Дарчинян, Армения
81 кг
1 - Козимбек Мардонов, Узбекистан
2 - Андрей Косенков, Россия, Санкт-Петербург
3 - Ришат Бакиров, Россия
3 - Мурад Рабаданов, Россия
91 кг
1 - Жуниор Абнер, Бразилия
2 - Артем Федоров, Россия, Санкт-Петербург
3 - Рахил Маммадлы, Азербайджан
3 - Эмин Хатаев, Россия
91+
Свыше 91 кг
1 - Махамад Абдуллаев, Азербайджан
2 - Алексей Заватин, Молдова
3 - Гурген Оганесян, Армения
3 - Николай Демич, Россия
Вера Иптышева, Константин Горбунов
Видео и фото - PITER.TV
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