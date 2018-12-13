Рой Джонс презентует новый трек в Петербурге

В Петербурге прошёл Кубок Губернатора по боксу. Главным гостем мероприятия стал абсолютный чемпион мира по боксу, актер, музыкант Рой Джонс. Журналистам PITER.TV удалось лично пообщаться с чемпионом.

Рой Джонс рассказал журналистам PITER.TV о том, что очень любит Россию, о том, что петербургские боксеры хороши в своем деле и о том, что он не собирается бросать рэп-карьеру. Музыкант в данный момент находится в творческом процессе - записывает два новых трека, А летом даже собирается выпустить новый альбом.

Я сейчас записываю две песни и к июлю-августу будет готов альбом! И я планирую сюда вернуться к Максиму Жукову(президент Санкт-Петербургской Федерации бокса) на премьеру альбома. Рой Джонс, абсолютный чемпион мира по боксу, актер, музыкант

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