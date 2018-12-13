Рой Джонс приедет в Северную столицу на Кубок губернатора по боксу

Помимо прочего, спортсмен проведет бесплатный мастер-класс для боксеров, а по его окончании американец отметит ребят, подающих надежды в боксе.

Легенда мирового бокса Рой Джонс посетит Северную столицу России, чтобы дать молодым боксерам мастер-класс, а также принять участие в Кубке губернатора Петербурга по боксу.

Как сообщают организаторы, бороться за Кубок боксеры будут с 7 по 11 мая. В турнире примут участие и покажут свои силы представители множества стран: в частности, Бразилии, Шотландии и многих других.

Боксер поделился с журналистами информацией о том, что он собирается принять активное участие и содействие в продвижении бокса в Петербурге. Именно он будет обучать ребят одному из самых мужских видов спорта. Помимо прочего, мастер-класс от Джонса пройдет совершенно бесплатно, а по его окончании звезда спорта отметит ребят, подающих надежды в боксе.