Глава "Роскосмоса" провел параллель между произведением Гоголя и нашими днями.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы. Ролик опубликован в собственном Telegram-канале чиновника. По словам главы компании, он напоминает словами персонажа повести Николая Гоголя о важности духа товарищества, а также о мужестве на русской земле.

Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. цитата русского классика

Рогозин также рассказал о том, что любить так, как русские люди, никто больше не может. В доказательства этой фразе он процитировал строчку из произведения: "не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе". По мнению гендира "Роскосмоса", в современном обществе можно провести параллель с событиями Тараса Бульбы. Рогозин объяснил, что "подло завелось теперь на земле нашей", а люди думают о богатстве и "перенимают басурманские обычаи".

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Фото и видео: Telegram / Рогозин