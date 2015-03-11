Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

Глава Роскосмоса заявил, что готов с удовольствием встретиться с Маском и ждет его в гости.

Дмитрий Рогозин в прямом эфире радио "Комсомольская правда" пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию. Рогозин отметил, что находится под персональными санкциями, поэтому сам не может приехать в США.

Глава Роскосмоса также назвал Илона Маска "талантливым человеком".

"Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - добавил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о ситуации на борту МКС после стыковки с модулем "Наука".

Видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"