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Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

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Глава Роскосмоса заявил, что готов с удовольствием встретиться с Маском и ждет его в гости.

Дмитрий Рогозин в прямом эфире радио "Комсомольская правда" пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию. Рогозин отметил, что находится под персональными санкциями, поэтому сам не может приехать в США.

Глава Роскосмоса также назвал Илона Маска "талантливым человеком".

"Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - добавил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о ситуации на борту МКС после стыковки с модулем "Наука".

Видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"

Теги: илон маск, рогозин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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