Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"

По его словам, такая условность нужна для удобного общения в рамках радиообмена.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат". Его слова приводит "РИА Новости".

Рогозин отметил, что позывной "Сармат" ему придумали товарищи. По его словам, такая условность нужна для удобного общения в рамках радиообмена. Он также напомнил, что возглавлял рабочую группу, куда входили представители Минобороны РФ и предприятий "Роскосмоса", а также "Ростеха", которая занималась испытаниями ракеты "Сармат".

Ранее Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.

Видео: Telegram / РИА Новости