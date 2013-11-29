Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал добровольцев приезжать на фронт. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
Рогозин отметил, что на фронте для России решается все. Он подчеркнул, что если этого не поймут остальные, то страна потерпит поражение.
Я многих призываю – тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, – мы ждем добровольцев.
Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"
Ранее Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков.
Видео: Telegram / РИА Новости
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