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Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

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Он отметил, что на фронте для России решается все.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал добровольцев приезжать на фронт. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Рогозин отметил, что на фронте для России решается все. Он подчеркнул, что если этого не поймут остальные, то страна потерпит поражение.

Я многих призываю – тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, – мы ждем добровольцев.

Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий рогозин, добровольцы, спецоперация, фронт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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