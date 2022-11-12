Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков

Сотрудничество ведется с частными компаниями и разработчиками от госкорпораций.

Бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам "РИА Новостей" об испытаниях "Царскими волками" на специальной военной операции оружия разработчиков, которое еще не выпущено в серийное производство. Аналитики оценивают перспективные виды оружия и боевые комплексы.

Я 6,5 лет работал в правительстве. Глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Эксперт пояснил СМИ, что две трети специальных коллективов, с которыми сотрудничают "Царские волки" являются частными предприятиями. Еще одна треть являются разработчиками, входящими в отечественные крупные корпорации. В частности, такие как "Роскосмос", "Ростех" и другие. Рогозин добавил, что со многими эксперты работают напрямую и помогают внедрить проекты там, где это возможно.

Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости