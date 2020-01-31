Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение

Экс-глава "Роскосмоса" призвал обновить подход в данных конкурсных процессах.

Бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал закупать для специальной военной операции самое эффективное вооружение, а не наиболее дешевое. Соответствующее мнение чиновник высказал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". По мнению эксперта, принципы государственных закупок, адекватные для мирного времени, не подходят в период СВО. Он уверен в том, что сейчас бессмысленно разговаривать о длительных и излишних процессах согласований. Однако именно этого и требуют федеральные законы, когда на конкурсной основе выбираются "не лучшие системы вооружения".

Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин обратил внимание СМИ о том, власти действуют США выбирают не самые дешёвые системы вооружений, а самые действенные на поле боя. При этом ВС РФ имеют много захваченной трофейной техники, которая внимательно изучается профильными специалистами.

Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости