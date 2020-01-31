Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России

Экс-глава "Роскосмоса" сейчас находится в зоне СВО.

Бывший руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не сомневается в победе Вооруженных сил России в специальной военной операции, проводимой на территории Украины. Об этом гость рассказал журналистам "РИА Новостей" во время своей рабочей поездки в регион СВО. Он прибыл туда совместно с военными советниками.

Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет. Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По мнению чиновника, украинское население в настоящее время "одурманено пропагандой" со стороны киевского режима и местным телевидением. Дмитрий Рогозин добавил, что легкой прогулки на Украине не будет, но "она того стоит", ведь от решения проблемы зависит российское будущее. Он призвал граждан РФ помогать фронту всем, чем возможно.

Рогозин заявил о доверии командующему СВО Суровикину.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости