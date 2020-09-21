Рогозин заявил о доверии командующему СВО Суровикину

Эксперт назвал Суровикина "настоящим генералом".

Бывший глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о доверии командующему специальной военной операцией на Украине, генералу армии Сергею Суровикину. Таким образом специалист прокомментировал журналистам "РИА Новостей" переброску отечественных сил с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.

Я сам сын генерала, я знаю, что такое настоящие генералы, а что такое парадный генерал. Вот Суровикин - настоящий генерал. Он считает, что это необходимо, как бы это ни выглядело крайне печально для многих. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Напомним, что в настоящее время Дмитрий Рогозин находится в зоне проведения СВО. Там он возглавляет группу военных советников, которая занимается оказанием военно-техническую поддержк боевым подразделениям Донецкой и Луганской народных республик. Дмитрий Рогозин пояснил, что знает Сергея Суровикина лично. Им приходилось тесно взаимодействовать ранее.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости