В Запорожье противник пытался организовать наступление.

Российские боевые подразделения прошлой ночью отразили две попытки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести наступательные действия в районе города Орехова, расположенного на территории Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами проекта "Соловьев Live" поделился председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сначала между Каменским и Ореховым, группа боевиков ВСУ без поддержки техники попыталась прощупать нашу оборону в зоне ответственности 291-го полка. Ее встретили огнем, остатки нацистов откатились на исходный рубеж. Владимир Рогов, глава "Мы вместе с Россией"

Эксперт добавил, что во втором случае противник пошел вперед после артиллерийской подготовки и с военной техникой. Владимир Рогов добавил, что бронированная группа противника решила пойти восточнее, чем в первый раз. Однако там ВСУ были встречены не только силами 291-го полка, но также и спецназа, разведки и танковыми подразделениями. В настоящее время ведется подсчет погибших солдат ВСУ, так как в темное время суток эти задачи не выполнялись.

Рогов сообщил, что взрывы в Запорожье произошли на энергетических объектах.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live