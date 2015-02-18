Родственники сбитого под Петербургом пешехода добились от автобусной компании 1 млн рублей

Водитель не был виновен в наезде на человека: мужчина выбежал на дорогу в неположенном месте.

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решение по иску четверых родственников погибшего из-за наезда автобуса пешехода. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, иск о возмещении морального вреда и расходов на погребение подавался к ООО "ПИТЕРАВТО".

Истцы обратились в суд с заявлением о том, что 1 января 2018 года по вине водителя автобуса, принадлежащего упомянутой компании, погиб их родственник. Несчастье произошло на автодороге Парголово-Огоньки. С ответчика просили взыскать 3 млн рублей компенсации и свыше 61 тысячи рублей расходов на погребение.

Представитель компании не оспаривал иск, но просил уменьшить сумму взыскания, поскольку сам погибший в момент ДТП допустил грубую неосторожность. Как выяснилось, наезд произошел по вине самого пешехода, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Возбуждать уголовное дело в отношении невиновного водителя следователи Ленобласти отказались. Ответственность за причиненный пешеходу вряд на себя взяла сама компания.

Суд взыскал в пользу каждого истца по 250 000 рублей и запрошенную сумму расходов на погребение.

Ранее мы писали, что "Радио Свобода" оштрафовали на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Фото: Piter.TV